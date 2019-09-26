https://static.news.ru/photo/eb8ad8f6-e11a-11e9-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы некоторых средств массовой информации на предмет нарушения законодательства РФ.

Депутаты рассмотрят деятельность таких медиаресурсов, как «Медуза», Русская служба BBC, «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки», «МБХ медиа», «Настоящее время», Google и Facebook, передаёт « Политика сегодня » со ссылкой на председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

Ранее News.ru писал, что информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства.