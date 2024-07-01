Депутаты предложили штрафовать покинувших место ДТП самокатчиков ЛДПР предложила штрафовать на 30 тысяч рублей покинувших место ДТП самокатчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили штрафовать на сумму от 30 тысяч рублей покинувших место ДТП водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), передает корреспондент NEWS.ru c круглого стола «Право на город. Конфликт на тротуаре». Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что это также обяжет «лихачей» не только оставаться на месте происшествия, но и оказывать первую помощь пострадавшим.

Текущая ответственность за причинение вреда здоровью человека в результате аварии распространяется на водителей транспортных средств, тогда как для водителей электросамокатов и электровелосипедов такой ответственности нет. Получается, у таких лихачей нет необходимости оказывать первую помощь человеку или даже оставаться на месте происшествия, — сказал он.

Вместе с этим депутаты предложили ввести штраф в 50 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения. Также они выступили за ограничение максимальной их скорости на пешеходных улицах на уровне 15 км/ч, а в жилых зонах — до 10 км/ч. Курьерам же на СИМ и вовсе предлагается запретить ездить по тротуарам, добавил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов.

Я гарантирую, что буду первым автором законопроекта, который запретит любое передвижение сотрудника логистической компании по пешеходным тротуарам. Недолго ждать, уже в эту сессию разработаем данную инициативу, — рассказал он.

В пятницу, 28 июня, взрослый мужчина на самокате наехал на пятилетнего ребенка, когда тот гулял с отцом по Красной площади в Москве. В результате столкновения пятилетний мальчик упал, его госпитализировали. В больнице пострадавшему диагностировали травму головы. Самокатчику удалось скрыться.