Депутат призвал не мешать «предателям» уезжать из России Депутат Госдумы Толмачев призвал не мешать «предателям» уезжать из России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru призвал не мешать «предателям» уезжать из России. По словам парламентария, эмигранты вредят развитию страны, а также действуют против интересов государства. Толмачев пояснил, что «предатели» производят раскол в российском обществе, вместо его сплочения.

Если некоторые личности хотят уехать — пусть уезжают. Зачем нам здесь предатели? Стране помогать они не будут, наоборот, будут вредить. Заодно продолжат обогащаться. Во времена боевых действий нужна консолидация общества, сплочение, единство — а эта группа людей будет только мешать, раскалывая народ России, — заявил Толмачев.

При этом депутат отметил, что при отъезде из страны у многих эмигрантов на территории РФ остаются активы и имущество.

Кстати о ценностях, но уже материальных — их активы остаются тут, и как раз сегодня (спикер Госдумы. — NEWS.ru) Вячеслав Володин высказал предложение использовать имущество негодяев в интересах России. Что ж, если они не хотят быть со своей страной — для чего пытаться их удерживать, — поинтересовался парламентарий.

Ранее Володин призвал конфисковать имущество у тех, кто уехал и негативно высказывается о России. По его мнению, такая санкция необходима в качестве наказания для тех, кто публично высказывается о России, «оскорбляя солдат и офицеров».