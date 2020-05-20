В России предложили освободить людей от налогов и компенсировать оплату ЖХК

https://static.news.ru/photo/b99a4fa2-8f16-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили временно освободить граждан от налогов и ввести компенсации за оплату услуг ЖКХ. Такую инициативу содержит проект обращения Заксобрания Оренбургской области к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, который на рассмотрение регионального парламента внесла фракция КПРФ.

Как следует из документа, с которым ознакомился NEWS.ru, из-за введённых на фоне распространения коронавируса ограничений россияне столкнулись с социальными сложностями.

Например, вынужденно находящиеся дома граждане, многие из которых лишены доходов, по-прежнему обязаны оплачивать услуги ЖКХ и налоги. Люди массово обращаются к парламентариям с вопросами о решении подобных проблем, добавляется в документе. Поэтому жителей нужно поддержать рядом способов.

Освободить граждан от налогов и установить компенсации за оплаченные жилищные и коммунальные услуги на период действия ограничительных мер. Бесплатно обеспечить инвалидов и других остро нуждающихся граждан наборами продуктов питания и другими товарами первой необходимости, — говорится в проекте обращения.

Кроме того, потерявшим работу или пребывающим в вынужденном неоплачиваемом отпуске предлагается назначить ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Причем продолжить платить эти деньги до появления постоянного источника доходов, если человеку не получится найти работу до конца года.

Нуждающихся людей же нужно бесплатно обеспечить масками и антисептиками, уверены во фракции. Тогда как работающих на территории государственной или муниципальной собственности бизнесменов необходимо временно освободить от арендной платы и налогов.

В одном из пунктов проекта обращения депутаты просят оказать субъектам безвозмездную финансовую помощь — для выполнения мер соцподдержки на региональном уровне.

Стоит отметить, что на фоне пандемии похожие послабления уже внедрили в ряде западных государств. Так, в Италии разрешили временно не платить налоги. Во Франции же приостановили начисление счетов за воду, электричество и газ, а также сбор платы за квартиры.

По словам руководителя фракции в Заксобрании Максима Амелина, уже принятых мер поддержки граждан и бизнеса недостаточно.

Если мы будем смотреть, например, меры, которые мы малому бизнесу навыдавали в области, то это вообще смешно. У нас там дотирование на 466 миллионов, а малый бизнес в год нам 3 миллиарда 700 миллионов практически платит. И список пострадавших отраслей у нас тоже очень слабенький. И практически, кроме детей, нет никакой помощи населению, — рассказал Амелин NEWS.ru.