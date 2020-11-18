Как распознать поддельные лекарства от COVID-19

Всё чаще на просторах Интернета россияне жалуются на дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов, которые применяют при лечении коронавируса. Эксперты связывают отсутствие лекарств в аптеках с ажиотажным спросом, производители винят систему маркировки, которая заработала с 1 июля. Между тем сложившаяся ситуация может спровоцировать на рынке рост числа поддельных препаратов. Как обезопасить себя от фальсификата, выяснял NEWS.ru.

Из аптек Москвы и других регионов с конца октября стали исчезать препараты, предназначенные для терапии коронавируса, — «Азитромицин», «Цефтриаксон» и «Левофлоксацин». В настоящее время найти их в открытой продаже трудно.

Дефицит лекарств наблюдается из-за проблем с внедрением маркировки лекарств, которая является обязательной в России с 1 июля. В результате уже изготовленные средства находятся на складах и попросту не поступают в продажу, пояснил в беседе с NEWS.ru сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Здесь как раз стоит вопрос о маркировке. Так как она внедрена не в очень удобное время, и все просили не делать этого до 2022 года включительно. Необходимо купить оборудование, построить учёт. В итоге мы попали в ситуацию, когда оборудование многими структурами не куплено, а уже назначены штрафы за то, что препараты продают без маркировки. Поэтому многие лекарства на складах есть, но они просто не поступают в продажу. Ян Власов сопредседатель Всероссийского союза пациентов сопредседатель Всероссийского союза пациентов

Сказывается на ситуации и высокий спрос: антибиотики используют для лечения коронавируса и профилактики его клинических проявлений. Причём нередко люди делают это без рекомендаций врача, что обусловлено нехваткой докторов: 30% из них сами болеют или умерли. Поэтому пациенты остаются предоставленными сами себе. Причём они пьют лекарства «на всякий случай». Например, если коронавирус выявили у кого-то из знакомых, с которым недавно был контакт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прекрасно понимают, что сейчас вызов врача на дом — это в лучшем случае четвёртый день. А получение ответа от лаборатории о том, что ты болен, — это ещё и 14-й день. И чего здесь, собственно говоря, ловить? Они не то чтобы на всякий случай покупают, они на всякий случай пьют. Они понимают, что только сами себя могут защитить. Потому что система здравоохранения не справляется с теми вызовами, которые предъявил нам COVID-19. Если у тебя пропало обоняние, предположить, что у тебя COVID-19, очень несложно, — пояснил эксперт.

В то же время фактором дефицита может быть и возросшая нагрузка на фармпредприятия. Вероятно, что они не успевают производить достаточное количество медикаментов. По словам Власова, отсутствие лекарств в аптеках и запрос людей на них могут привести к тому, что препараты начнут чаще подделывать. Однако продавать такие изделия будут не в аптеках, а нелегально.

Чтобы распознать подделку, нужно внимательно рассмотреть упаковку. На ней должны быть маркировка и штрихкод, серия, номер и дата выпуска. Немаловажен и чёткий текст на упаковке и инструкции-вкладыше. Таблетки должны быть ровными, чаще — глянцевыми, не должны крошиться и как-то по-особенному пахнуть. Если лекарство жидкое, то обязательно — прозрачное, без осадка и замутнений.

Если человек заподозрил у себя коронавирус, ему в любом случае придётся купить дефицитные препараты. Для этого можно прибегнуть к помощи телефона и Интернета: обзвонить аптеки в городе, попросить отложить лекарство и позже забрать его, добавил Власов. Как вариант — сделать заказ через интернет-аптеку или оформить доставку из города-миллионника, если больной проживает в небольшом регионе.

О дефиците рекомендованных Минздравом противовирусных средств в российских аптеках заявил 18 ноября руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам общественника, самого востребованного антибиотика «Левофлоксацина» со всеми его производными нет в 73% аптек.

При этом в 30% проинспектированных активистами точек отсутствуют все противовирусные лекарства. В 85% случаев не удалось обнаружить в продаже препарат от коронавируса «Фавипиравир».

Дефицит вместо контрафакта

Система маркировки предполагает нанесение специального штрихкода на каждую упаковку лекарственного средства и обязательный обмен информацией по передвижению этой упаковки по товаропроводящей цепочке: начиная от производства и заканчивая продажей. Однако с последним возникает проблема: время ожидания ответа может достигать десяти суток. Поэтому возникают «пробки» из поставок.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Бывает даже такое, что препарат физически есть в аптеке, но отсутствует в виртуальной системе. В результате лекарство не могут продать, рассказал NEWS.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. В то же время, по его мнению, повышенный спрос — не главный фактор дефицита.

Мы всегда на осень и на весну увеличиваем производство противопростудных препаратов, антибиотиков, противовирусных, жаропонижающих. Здесь, понимая, что у нас новые условия и пришёл COVID-19, мы фактически в три раза увеличили производство. Соответственно, этот повышенный спрос для нас был абсолютно ожидаем. Чтобы было понятно: если вы вспомните март-апрель, когда был самый острый момент первой волны, но не было маркировки, дефицита лекарств в аптеках не было. Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым упростил систему маркировки лекарств. Теперь аптеки и медучреждения могут выводить препараты из оборота сразу после уведомления о том, что они поступили. Ожидать подтверждения от системы о приёмке средств не требуется.

Как отметил Дмитриев, теперь в случае отсутствия ответа дольше 15 минут товар можно двигать на следующий этап реализации. Однако это нивелирует главную цель маркировки — борьбу с фальсификатами. В таком случае смысл в системе теряется.

Кроме того, застои могут продолжаться на старте — у производителя фармацевтики. Поскольку на этом этапе требуется подтверждение от двух систем: мониторинга движения лекарственных препаратов и Росздравнадзора. Если ведомство работает оперативно, то МДЛП с ответами тянет.