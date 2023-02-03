Danone может продать российские активы с возможностью обратного выкупа

Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Французская компания Danone готова передать возможным инвесторам контроль над частью своих российских активов, пишет «Коммерсант». В то же время газета утверждает, что изучается вопрос с обратным выкупом долга.

Отмечается, что инвесторам предложено от 75% активов, а также, что Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки. В Danone «Коммерсанту» сказали, что не комментируют эту тему.

По данным источников, в сделку должны войти только российские марки Danone, в числе которых «Простоквашино», «Растишка», «Тема».

Ранее Пашинян заявил, что Россия остается ключевым партнером Армении в области безопасности. Также он сообщил, что ситуация в Лачинском коридоре является проблемой для Еревана. По его словам, в Карабахе продолжает развиваться гуманитарный кризис.

Встреча премьер-министров прошла на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.