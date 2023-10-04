Что за массовый сбой у ГИБДД и очереди в МРЭО: как поставить авто на учет В МВД призвали россиян не посещать отделы ГИБДД из-за сбоя в системе

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России произошел массовый сбой в системе регистрации транспорта в Госавтоинспекции, граждане не могут поставить свои транспортные средства на учет. Что известно о ситуации на данный момент?

Почему россияне не могут зарегистрировать свои автомобили

Массовый сбой произошел во всех регионах России. Так, на проблемы с регистрацией машин уже пожаловались жители Москвы, Оренбурга, Сыктывкара, Астрахани, Камчатки, Владимирской области и других.

По данным Telegram-канала Mash, проблема заключается в базе ФИС-м, которая перестала работать. Крупные сбои программы наблюдались и раньше, однако до сих пор неполадки устраняли за несколько часов.

«Беда приключилась с новой базой ФИС-м — она попросту перестала работать. И если раньше проблема появлялась несколько раз в месяц и решалась за несколько часов, то сейчас сбой конкретный, длится он вторые сутки», — отметили авторы Mash.

По информации Telegram-канала Baza, систему пытаются починить, но это делают «только в рабочие часы с 09:00 до 18:00».

«Вчера база висела с 10 часов утра и „отлипла“ только к 18 вечера. В итоге часть людей, планировавших зарегистрировать свои авто, перенесли посещение МРЭО на сегодня», — говорится в публикации Baza.

Отмечается, что также выдача водительских удостоверений затруднена из-за сбоя.

Автоэксперт Артем Бобцов в беседе с РБК сообщил, что не может поставить автомобиль на учет, а в ведомстве ему советуют приезжать только на следующей неделе.

«Я сам уже два дня не могу поставить на учет машину. В час по одному заявлению принимают максимум, но номера не могут выдать уже два дня. Перезаписывают всех в тетрадку. Советуют ждать до 17.00, и, если не заработает система, приезжать по записи только на следующей неделе», — уточнил Бобцов.

Что сказали в МВД по поводу сбоя

МВД России обратилось к россиянам и попросило сегодня воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД из-за технического сбоя.

«В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране», — говорится на сайте ведомства.

Также там отметили, что о возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

«Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», — подчеркнули в МВД.

Как поставить автомобиль на учет в ГИБДД

Поставить транспортное средство на учет можно только в ГИБДД. Необходимо выбрать любое отделение, независимо от места регистрации.

Зарегистрировать автомобиль можно при помощи портала «Госуслуги». При оформлении заявления данным способом предоставляется скидка в 30% на оплату госпошлины. Заполнив заявление, необходимо приехать в выбранное отделение МРЭО.

При себе необходимо иметь: гражданский паспорт, ПТС и СТС, договор купли-продажи, квитанцию, подтверждающую оплату госпошлины, полис ОСАГО и заявление о постановке автомобиля на учет.

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