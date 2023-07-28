Что известно про вертолет Ка-52М, который восхищает Минобороны Британии

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Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета «Аллигатор» Ка-52М и его предшественник Ка-52 являются серьезной угрозой для украинской армии. Об этом заявили представители Минобороны Великобритании, пишет издание Newsweek. Почему данная боевая машина так впечатляет Лондон?

По информации британского ведомства, «Аллигатор» может уничтожать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Там считают, что Ка-52 является серьезной проблемой для контрнаступления ВСУ

«Экипаж Ка-52 виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя ПВО Украины», — отметили в МО Великобритании.

Российские конструкторы в модернизированном Ка-52М заметно улучшили характеристики оптико-электронной системы. То есть теперь вертолет в состоянии «видеть» гораздо дальше. Также были улучшены системы управления оружием. В Минобороны Британии подчеркнули, что модернизированная версия «Аллигатора» получила новое вооружение, в том числе ракеты, наводящиеся по лазерному лучу. Мощные обогревающие элементы лопастей несущего винта Ка-52М дают возможность боевой машины действовать в широком диапазоне температур.

Когда ВС РФ впервые применили Ка-52М в рамках спецоперации

В сентябре прошлого года российская армия в ходе СВО впервые испытала модернизированный Ка-52М. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем», — отметил собеседник издания.

Источник РИА Новости в январе уже текущего года сообщил, что ВКС РФ применили новые «Аллигаторы» в рамках СВО. Боевые машины получили высокоточные ракеты «Изделие 305». Данными боеприпасами российская армия наносит удары по бронетехнике, объектам и скоплениям живой силы ВСУ. Собеседник агентства обратил внимание, что возможность применения ракет делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ основным ударным средством переднего края, который дает возможность уничтожать командные пункты, склады горюче-смазочных материалов, ангары с техникой и прочие важные объекты противника.

Фото: МО РФ

Что иностранцы писали про Ка-52

Американский журналист Дэвид Экс в феврале 2023 года в статье для журнала Forbes писал, что модернизированный «Аллигатор» в рамках СВО успешно действует в связке с вертолетом Ми-28Н. По информации эксперта, Кa-52М имеет средства противодействия от ракет с лазерным и инфракрасным наведением. А Ми-28, в свою очередь, получил защиту от ракет с радиолокационной головкой. Таким образом, они могут эффективно защищать друг друга от различных воздушных угроз.

Обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу назвал российскую боевую машину «настоящим хищником». По его словам, «Аллигатор» может нести несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой с 30-миллиметровым калибром. Некоторые Ка-52 получили инфракрасную камеру переднего обзора для наведения по целям. Аналитик добавил, что данные вертолеты «следует опасаться на поле боя».

Читатели японского портала Yahoo News Japan в 2021 году в комментариях к статье о поставках «Аллигаторов» в ВС РФ отметили красоту российской боевой машины. Пользователей Сети впечатлила конструкция двойного винта вертолета, и они признали его «изюминкой» Ка-52.

В сентябре того же года модернизированный «Аллигатор» возглавил рейтинг пяти лучших ударных вертолетов мира, составленный американским журналом Military Watch. В список тогда вошли три российских винтокрылых машины, одна американская и одна китайская. Рейтинг составлялся с учетом всех характеристик — летных, эксплуатационных и ударных.

Что российские эксперты говорили о Ка-52

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru назвал Ка-52 «королем» армейской авиации ВС РФ и «звездой» спецоперации на Украине. По информации эксперта, бортовой комплекс обороны (БКО) и мощная радиолокационная станция вертолета дают возможность пилотам обнаружить и определить тип бронетехники ВСУ задолго до выхода на прицельную дальность противотанковых комплексов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ударный вертолет Ка-52

«Звезда СВО, король нашей армейской авиации — Ка-52. По разным сообщениям, машина стала рекордсменом по отражению атак ПЗРК благодаря БКО. Во время одного из вылетов увернулась от 18 ракет. Скорее всего, Л-370 „Витебск“ стоит. У него два излучателя, сбивающих с толку головку наведения ракет ПЗРК. БКО делает Ка-52 крайне живучими», — считает эксперт.

Он также добавил, что Ка-52 уникален из-за наличия у него системы спасения. Экипаж в составе двух человек может катапультироваться и выжить, если вертолет потерпел крушение.

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