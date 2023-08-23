Что известно о новом главкоме ВКС РФ Афзалове: как он повлияет на СВО

Фото: МО РФ

Генерал-полковник Виктор Афзалов

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ, сменив на этом посту Сергея Суровикина. Что известно о военачальнике и где он служил?

Кто такой Виктор Афзалов и какие должности занимал

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. Он является выпускником Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО в 1989 году. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010-м — Военную академию Генштаба. Занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.

В июле 2017 года Афзалов стал командовать армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В августе 2018-го получил должность начальника Главного штаба ВКС России. В 2022 году российский лидер Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника.

Афзалов ранее уже занимал должность врио главнокомандующего ВКС РФ. Это случилось, когда Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

Почему Суровикина могли отправить в отставку

Генерал Сергей Суровикин пропал из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня 2023 года. Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вчера, 22 августа, подтвердил данные об отставке генерала.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал увольнение Суровикина «вполне вероятным». Однако, по его словам, официальных данных по этому поводу пока нет. Решение о будущем генерала будет принимать президент РФ Владимир Путин, добавил он.

«У меня таких данных нет, но такое вполне вероятно. Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но повторюсь, официальных данных по этому поводу пока нет, так что я не могу опровергнуть или подтвердить информацию. Какую должность он будет занимать, если это правда, решит наш президент», — отметил Соболев.

Генерал Суровикин занимал должность командующего ВКС РФ с 31 октября 2017 года. При этом с 8 октября 2022 по 11 января 2023 года Суровикин являлся командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, а с 11 января 2023 года стал заместителем командующего.

Как назначение Афзалова и отставка Суровикина повлияют на спецоперацию

Генерал армии, Герой России Владимир Михайлов заявил, что Суровикина «просто выводят в распоряжение» командования.

«Он освобожден от должности командующего ВКС, но это не должно никак сказаться на действиях нашей авиации в СВО. Потому что от главкома, тем более не летчика, вопросы непосредственного применения авиации никак не зависят», — считает он.

Михайлов также отметил, что авиацией управляют командующие воздушными армиями и командиры авиадивизий.

«Они будут применять свои силы и средства так, как учили в училищах и академиях. Тактика и оперативное применение авиации в СВО будут определяться именно этим, а не освобождением Суровикина от должности главкома», — добавил он.

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