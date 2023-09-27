Число заболеваний гриппом и ОРВИ превысило норму более чем в 30 городах РФ Инфекционист Чуланов: эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 35 городах России

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Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превышены на 20% и более, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующие показатели фиксируются в 35 городах России еще до начала эпидемического сезона.

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах, — сообщил Чуланов.

За предыдущую неделю в России выявили более 1,2 млн заболевших ОРВИ, добавил он. Эксперт посоветовал согражданам вакцинироваться от гриппа в ближайшее время, чтобы защитить свое здоровье до широкого распространения вирусов гриппа, особенно это касается людей из групп риска.

Ранее сообщалось, что в России растет и заболеваемость COVID-19. По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество заразившихся увеличилось на 22,3%. Число госпитализации при этом возросло в 47 субъектах. За неделю от коронавируса скончались 24 россиянина.