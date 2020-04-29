Число осуждённых за крупные взятки резко выросло в России

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Обвинительных приговоров по делам о взятках в крупном размере оказалось в 2019 году намного больше, чем по делам о мелком взяточничестве.

Всего в РФ осудили за коррупцию почти 5,3 тысячи человек, в 2,8 тысячи случаев речь идёт о крупных суммах. Такая ситуация зафиксирована впервые с 2016 года, передаёт РБК.

Статья о мелком взяточничестве появилась в УК РФ в 2016 году, с тех пор значительная часть дел о коррупции стала относиться к ней.

Как писал NEWS.ru ранее, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова задержали по делу о взятке. Задержание произошло в Екатеринбурге.