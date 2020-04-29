Число осуждённых за крупные взятки резко выросло в России

Обвинительных приговоров по делам о взятках в крупном размере оказалось в 2019 году намного больше, чем по делам о мелком взяточничестве.
Всего в РФ осудили за коррупцию почти 5,3 тысячи человек, в 2,8 тысячи случаев речь идёт о крупных суммах. Такая ситуация зафиксирована впервые с 2016 года,
Статья о мелком взяточничестве появилась в УК РФ в 2016 году, с тех пор значительная часть дел о коррупции стала относиться к ней.
Как писал NEWS.ru ранее, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова задержали по делу о взятке. Задержание произошло в Екатеринбурге.
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