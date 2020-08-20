Центр Гамалеи представил инструкцию по вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/72f9e40e-e2e5-11ea-adcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Центр Гамалеи представил инструкцию по медицинскому применению вакцины от коронавируса. По словам представителей учреждения, её можно будет делать пациентам с перенесёнными острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями лишь через две – четыре недели после болезни.

Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две – четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры, — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо этого, в центре отметили, что вакцину следует осторожно использовать при хронических заболеваниях печени и почек, тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС.

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.