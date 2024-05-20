Цена билета на поезд в Анапу резко возросла Цена билета на поезд в Анапу из Москвы достигла 87 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цена билета на поезд в Анапу из Москвы достигла 87 тысяч рублей, следует из данных на официальном сайте РЖД. Так, поездка на поезде «Премиум» с отправкой 9 июня с Казанского вокзала обойдется в 87 082 рубля за место в люксе.

По данным на 09:56 мск 20 мая остается восемь свободных мест. Время в пути составит 21 час и 25 минут. Поезда «Премиум» относятся к классу повышенной комфортности, вагоны оборудованы кондиционерами и экологическими туалетами. Также есть отделение для багажа, бар, телевизор, розетка. Возможна перевозка животного без сопровождающего.

На эту же дату доступны другие поезда с местами в плацкарте и купе. В первом случае поездка будет стоить от 4,7 тысячи рублей, во втором — от 5,4 тысячи рублей. Оба состава отправляются с ВК Восточный, их время в пути будет дольше, чем в случае с «Премиумом», на 14 и 10 часов соответственно.

Аэропорт Витязево в Анапе не функционирует с 2022 года. Время в пути из аэропорта Сочи до курорта составляет около восьми часов.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что путь до Черного моря сократится за счет скоростной железнодорожной магистрали. По его словам, новую скоростную трассу уже начали строить до Санкт-Петербурга. В проект РЖД также входит расширение Байкало-Амурской магистрали, отметил парламентарий.