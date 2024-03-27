Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к сроку и освобожден судом Мещанский суд освободил виновного в коррупции экс-чиновника Минэнерго Тихонова

Мещанский районный суд назначил пять лет и четыре месяца колонии бывшему заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову по уголовному делу о растрате и коррупции, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. В связи с поглощением срока с учетом времени, проведенного под арестом, мужчины был освобожден из-под стражи в зале суда. Вместе с тем суд конфисковал 122 млн рублей, полученных Тихоновым в качестве взятки, и взыскал с экс-чиновника 272 млн рублей по иску Минэнерго о возмещении ущерба.

Тихонов освобожден от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Тихонов А.В. освобождён из-под стражи в зале суда. В целях конфискации с Тихонова А В. взысканы денежные средства в размере 122 368 614 рублей, полученные Тихоновым А.В., — сообщила пресс-служба суда.

Также суд назначил Тихонову штраф в размере 500 млн рублей и на 14,5 года запретил ему занимать должности на госслужбе. Вместе с тем он лишен Ордена Почета и Ордена Дружбы.

Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019-го. Осенью следующего года его задержали вместе с другими фигурантами дела. Тогда чиновник не признал вину.