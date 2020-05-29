В Госдуме хотят привлечь к уголовной ответственности блогера за пост о ВОВ

https://static.news.ru/photo/57a74cf0-a0f0-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Земцов предлагает привлечь блогера Tasha Tale к уголовной ответственности за заведомо ложные и оскорбительные для народа и ветеранов Великой Отечественной войны заявления, а также реабилитацию нацизма. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) парламентарий направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Предполагается наказать блогера за пост, в котором сообщается о якобы происходившем во время войны насилии над женщинами со стороны советских солдат. А также о «дурной» репутации фронтовичек, которых, по словам автора публикации, после войны не хотели брать в жёны.

Убедительно прошу вас провести проверку публикаций вышеназванного аккаунта на предмет привлечения автора к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ за заведомо ложные, оскорбительные для народа России и ветеранов Великой Отечественной войны заявления, продвигающие идеологию феминизма в среду подрастающего поколения нашего государства, а также за распространение информации, искажающей сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, реабилитирующей нацизм и формирующей негативное отношение к солдату-победителю, по ст. 354.1 УК РФ, — говорится в обращении.

Из документа следует, что собственник Instagram-аккаунта @tashatale — молодая девушка, но уже достаточно популярный у молодёжи блогер. Количество лайков под этим постом о войне, опубликованным 6 мая, составило около 50 тысяч. В своей публикации блогер ссылается на различные источники, в том числе на книгу Светланы Алексиевич.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал россиян сделать всё, чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны в веках и передать её будущим поколениям.