Быков и Акунин могут помочь РФ в СВО: как использовать наших противников

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Наши пранкеры Вован и Лексус, выведя на откровенный разговор «писателей земли русской» Быкова, признанного в России иноагентом, и Акунина, подтвердили то, что и так было понятно: недавние «властители дум» землю эту презирают и готовы продать не за понюшку табака. Были бы покупатели.

В принципе, реакция крупнейшего издательства, снимающего их книги с выпуска и с магазинных полок, понятна и логична. Но есть, как всегда, нюансы. В нашем мире их репутация уже близка к нулю, но в той среде, где они активно пускают корни, запреты только поднимут их престиж как гонимых. Завтра они объявят, что их книги вообще сжигают на площадях. Да и запретный плод для кого-то останется сладким. Тем более что тексты уйдут на просторы интернета. Но есть куда более остроумный выход.

В качестве иноагентов

Есть предложение: книги новых релокантов не изымать, но вклеить в качестве предисловия компактный текст, знакомящий читателей с политическими убеждениями авторов, с их особым отношением к нашей стране.

В конце концов каждый, раскрывший опус Акунина в том же книжном магазине и прочитавший вступление, сам для себя решит, стоит ли ему увеличивать доход этого деятеля. А если кто-то и решит прочесть томик, то сразу поймет тот снисходительный к собственной стране подтекст, который присутствовал даже в романтических книгах того же Акунина о злоключениях Фандорина.

А можно наказать русофобов от пера и более действенно.

Танк имени Акунина

Одна некогда украинская певица, сытно обосновавшаяся в России, на вопрос журналистов с бывшей малой родины, как она относится к «москалям», уверенно ответила: «Працювать!». То бишь использовать. Примерно так, как на Западе пытаются поступить с нашими валютными резервами, оказавшимися в их банках. И, видимо, нам надо широко брать пример с наших бывших «уважаемых партнеров».

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Борис Акунин

Действительно, зачем снимать с продаж романы Акунина, выпуск которых превратился в настоящую индустрию и приносит неплохую прибыль. А ведь есть еще пьесы по его романам, с каждой постановки которых ему капает процент. Не забудем о доходе и от использования аудиокниг, электронных копий. Словом, так щедро кормить открытого врага, конечно, глупо.

Но ведь все эти поступления могут быть обращены и в доход государства. И направлены на поддержку наших бойцов в зоне СВО, реабилитацию раненых. Конфискуют же собственность наших противников в Крыму. И практика такая только ширится.

Иными словами, контекст принципиально поменяется. И читательская аудитория будет в курсе того, что все средства, вырученные от продажи книг об Эрасте Фандорине, пародий на исторические исследования или повествований о приключениях умной монахини, пойдут на благое дело защиты отечества.

И практику такую можно будет распространить на «творческое наследие» многих бывших наших соотечественников. Важно сначала создать прецедент. И никаких запретов.

Зато какой удар будет нанесен по психике наших ненавистников. Которые к тому же могут узнать, что на доходы от их опусов создана и направлена на фронт целая танковая рота.

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