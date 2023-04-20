Военный эксперт раскрыл будущее атомного крейсера «Петр Великий» Военэксперт Дандыкин заявил, что крейсер «Петр Великий» может пойти на металлолом

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Крейсер «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» уже 25 лет находится в строю, и если руководство примет решение не модернизировать его, то он пойдет на металлолом, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, так уже поступили с противолодочными кораблями «Москва» и «Ленинград», еще некоторое количество судов «ждут своего часа» в Севастополе.

На его счету есть и кругосветные плавания, и орденом он награжден, был в Сирии, обеспечивал безопасность перемещения для утилизации химических производных, и даже пиратами «занимался». И если все-таки будет принято решение не модернизировать его после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов», его будут скорее всего распиливать, — сообщил эксперт.

«Петр Великий» является флагманом Cеверного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший дейcтвующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым рaкетным вооружением и призвано поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и прoтиволодочную оборону. После 2024 года судно планируется отправить на модернизацию.

Ранее стало известно, что «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России По информации источника, причиной такого решения могут стать серьезные финансовые затраты при ремонте и модернизации корабля.