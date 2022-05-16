«Будем соответствовать»: Рябков о планах НАТО обозначить Россию как угрозу

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если Североатлантический альянс (НАТО) обозначит Россию, как «непосредственную угрозу», то придётся соответствовать этому, передаёт РИА Новости. В России многократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.

Будем создавать им непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки, — сказал он.

С начала военной спецоперации Россию на Украине, Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Позиция России заключается в недопущении расширении Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин ни раз утверждал, что руководство НАТО обмануло РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет. Однако к НАТО присоединились в того момента более 10 стран.

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман ранее заявил, что страна рассчитывает на единство НАТО при решении вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции. Дипломат при этом отметил, что членам Альянса предстоит выслушать позицию Турции. Он выразил уверенность в том, что Стокгольм и Рейкьявик разделяют одни и те же ценности со странами НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами Альянса, то эти страны превратятся в пространство противостояния НАТО и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям.