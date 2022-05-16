Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если Североатлантический альянс (НАТО) обозначит Россию, как «непосредственную угрозу», то придётся соответствовать этому, передаёт РИА Новости. В России многократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.
Будем создавать им непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки, — сказал он.
С начала военной спецоперации Россию на Украине, Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Позиция России заключается в недопущении расширении Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин ни раз утверждал, что руководство НАТО обмануло РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет. Однако к НАТО присоединились в того момента более 10 стран.
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман ранее заявил, что страна рассчитывает на единство НАТО при решении вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции. Дипломат при этом отметил, что членам Альянса предстоит выслушать позицию Турции. Он выразил уверенность в том, что Стокгольм и Рейкьявик разделяют одни и те же ценности со странами НАТО.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами Альянса, то эти страны превратятся в пространство противостояния НАТО и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям.