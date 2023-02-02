«Будем посмотреть»: эксперт назвал цель отправки роботов «Маркер» на СВО Военэксперт Литовкин: роботы «Маркер» отправлены в зону СВО для испытаний в реальном бою

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевые платформы «Маркер» были отправлены на Украину для проведения полевых испытаний в условиях реального боя, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, роботизированные комплексы уже достаточно давно разрабатываются и испытываются в России, а машины вроде роботов разминирования «Уран» очень достойно показывают себя на учениях.

Боевые платформы «Маркер» отправились на Украину для проведения полевых испытаний в условиях реального боя. <...> Это в любом случае и испытание вооружений тоже. Так что, как говорится, будем посмотреть, — заключил Литовкин.

Ранее бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции прибыли первые четыре робототехнические платформы «Маркер», сейчас на них устанавливается вооружение и загружаются данные для ведения боя.

Также Рогозин отметил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать бронетехнику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard, автоматически распределять цели по приоритету и поражать наиболее значимую из целей подходящим для этого оружием.

«Маркер» создан компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Комплекс на гусеничном и колесном ходу весит около трех тонн и обладает возможностью автономно передвигаться, распознавая объекты при помощи технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы приводится в действие за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.