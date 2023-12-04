Бородин призвал изымать часть гонорара у не поддержавших СВО артистов Бородин: нужно изымать 10-15% гонорара у не поддержавших СВО артистов

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

У артистов, которые не поддержали публично спецоперацию нужно изымать 10-15% гонорара, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Свою инициативу он направил министру культуры России Ольге Любимовой, документ есть в распоряжении NEWS.ru. Эти средства предлагается направлять либо на нужны армии, либо на благотворительные цели.

Бородин напомнил, что грядет волна предновогодних корпоративов и многие уехавшие за рубеж российские звезды начнут возвращаться в Россию, «преследуя корыстные цели». Среди таких артистов он назвал Валерия Леонтьева, Кристину Орбакайте и Александра Ревву.

Активист подчеркнул, что никто из «неопределившихся артистов» не поддержал российских военных «ни песней, ни материально». Бородин уверен, что их «молчание» обусловлено боязнью потерять российские и зарубежные контракты, что «выглядит как предательство».

Считаем, что артистов, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих после начала СВО за рубежом и приезжающих в Россию для зарабатывания денег на корпоративах и мероприятиях, даже частного характера, необходимо обязать выплачивать из своего гонорара от 10 до 15 % в счет российских добровольческих отрядов участвующих в СВО либо на благотворительные цели, — подчеркнул Бородин.

Ранее жители России выразили негодование по поводу возвращения в РФ певицы Кристины Орбакайте, которая намерена выступить на Главном новогоднем концерте в Москве. Пользователи Сети возмутились, что дочь Аллы Пугачевой приехала на родину ради больших гонораров за участие в новогодних мероприятиях.

До этого Бородин призвал Орбакайте сделать публичное заявление о спецоперации. Он назвал позицию певицы «тихушной» и также задался вопросом, не использует ли она Россию для заработка денег.