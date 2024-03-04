Бомжи в ВСУ, Abrams, трофейные Javelin: бои в Работино и Авдеевке 4 марта

Российские военные продолжают наступление на близ Авдеевки и Работино, сообщается об агрессивной обороне ВСУ, унитожении очередного Abrams и использовании ПТРК Javelin ВС РФ. В соцсетях пишут, что в ВСУ в рамках мобилизации начали набирать бомжей из-за дефицита кадров. Что происходит в под Работино и Авдеевкой 4 марта?

Что происходит под Работино 4 марта

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что в районе Работино главная проблема — системы радиолектронной борьбы противника.

«Вражеская система РЭБ просто не даёт вести контрбатарейную борьбу. У ВСУ арта стоит кругом, любой наш шаг видят и сразу накрывают. Наши дроны — глушат. Их глаза висят кругом, до 10 км вглубь к нам от ЛБС. Только включаем свой РЭБ, они улетают, но тогда мы теряем связь со всеми, приходится выключать РЭБ. А противник пошёл дальше, они все сидят на „старлинках“ и всё видят, птицы летят по gps и интернету, и решение у ВСУ по открытию огня по нам принимается моментально. <...> Пока не подавим их арту, нам не забрать Работино. Даже если и заберём, это на пару дней, пока хохол тех, кто закрепился, не положит. ВСУ отправляют сотнями свою пехоту сюда, которая погибает и остаётся в завалинах. Короче пока серая зона и штурмы в Работино», — отмечает канал.

Политик Олег Царев отмечает, что ВСУ активно обороняются.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«На Запорожском направлении у Работино российская армия атакует позиции ВСУ при поддержке бронетехники. Один важный опорный пункт поражен танковыми расчетами. ВСУ активно огрызаются — в небе рои дронов, резервов по сообщениям с мест очень много, наступление российской армии противнику удается сдерживать», — пишет Царев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит под Авдеевкой и Бахмутом 4 марта

«На Авдеевском направлении противник продолжает сдерживать наше наступление на линии Бердычи-Орловка-Тоненькое. ВСУ используют для этого все резервы, одновременно стараясь подготовить новые рубежи обороны. Многое решает численный перевес. Если армии России удастся создать его вновь, причем сразу в нескольких точках, ВСУ, во-первых, не успеют основательно окопаться западнее Авдеевки, а во-вторых, не смогут распоряжаться резервами — силы понадобятся везде и сразу», — отмечает Царев.

Также, по его словам на Бахмутском (Артемовском) направлении ВС РФ продолжают атаки в Ивановском (Красном), но пока линия фронта без изменений.

«В Богдановке украинские войска сопротивляются очень упорно. Под Северском армия России продвинулась к восточным окраинам Белогоровки. Пока без серьезных успехов, но с сохранением инициативы. На Краснолиманском и Купянском направлении встречные бои у Тернов, Ямполовки, Табаевки и Синьковки», — отмечает Царев.

Также в Сети публиется видео использования трофейного ПТРК Javelin по САУ ВСУ. Отмечается, что в ходе штурма Авдеевки бойцы ВС РФ получили большое число этого вида вооружений.

«Два Майора» сообщает о третьем уничтоженном американском танке ВСУ Abrams. Минобороны РФ подтвердила уничтожение двух.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о мобилизации на Украине

В Черниговской области Украины ситуация с мобилизацией становится все хуже, из-за этого в 119-ю бригаду теробороны ВСУ начали набирать бомжей. Об этом сообщают в региональных группах города Прилуки в соцсетях. Украинские пользователи пишут, что командиры рот и взводов 119-й бригады жалуются на полное отсутствие поддержки и обеспечения. В подразделение набирают бездомных, обещая поправить здоровье и дать хотя бы минимальное питание. Фотографии мобилизованных бомжей публикуются на официальных ресурсах бригады.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сообщается, что из-за этого в бригаде начались существенные сложности с обеспечением: у бомжей и других асоциальных элементов просто нет родственников, а значит, и людей, которые могут помочь с продуктами.

Тем временем The Washington Post пишет, что украинский президент Владимир Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска на фоне продвижения российской армии. Газета отмечает, что Киеву не удалось разработать чёткий план мобилизации, из-за этого в Киеве серьёзные разногласия.

Читайте также:

Военный эксперт объяснил желание ВСУ заполучить ракеты Taurus

ВС РФ захватили технику США: новости СВО на вечер 3 марта

На Украине раскрыли единственный способ для военных ВСУ вернуться с фронта