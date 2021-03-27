Большой театр: в духе нового времени

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) 28 марта празднует знаковый юбилей — 245 лет непрерывного творчества и развития, помешать которому за долгую историю существования театра не смогли ни войны, ни запреты, ни глобальная пандемия. Подобная ретроспектива рождает параллели между деятельностью Большого театра и работой большого бизнеса. Возможно поэтому спонсорскую поддержку БТ оказывают крупнейшие компании и их акционеры — завсегдатаи списка Forbes, которые ценят в своих партнерах профессиональные и лидерские качества.

Сквозь войну и пандемию

В военный период основная труппа ГАБТ была эвакуирована в Куйбышев, где регулярно давала концерты. Оставшиеся в Москве артисты работали в филиале (главная сцена была закрыта на ремонт ещё в апреле 1941 года). Коллектив Большого театра также проводил фронтовые концерты, выступал в госпиталях и поддерживал моральный дух бойцов. Главная сцена страны открылась уже в 1943 году оперой «Иван Сусанин», а в победном 45-м концерт с участием артистов БТ состоялся в Рейхстаге. Хроники пандемии во многом повторяют события военных лет.

В начале 2020 года Большой театр приостанавливает работу, но лишь до момента первых послаблений. Пока мировые театральные площадки «заморожены» в карантине, БТ адаптируется к ограничениям и репетирует, меняет репертуарный план и запускает новые проекты. И в итоге оказывается источником мировой культурной жизни, одним из немногих. Осень-2020: на Новой сцене ГАБТ уже идёт балетная постановка с современной хореографией «Четыре персонажа в поисках сюжета» — уникальное «дитя» пандемии, рождённое квартетом молодых зарубежных хореографов.

Бизнес-подход

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подобные эксперименты — результат отлаженной профессиональной работы коллектива театра и бесстрашного служения артистов идеалам искусства. Такое сочетание привлекает не только многочисленную публику, но и интерес спонсоров. В настоящее время поддержку Большому театру оказывает бизнесмен и общественный деятель Олег Дерипаска, а компания «Ингосстрах» который год выступает в статусе генерального спонсора и партнёра ГАБТ. У предпринимателя также есть фонд «Вольное дело», часть проектов которого связана с поддержкой театра и искусства: в 2020 году фонд стал стратегическим партнёром «Современника». В числе проектов бизнесмена не только спонсорство именитых площадок, его фонд широко поддерживает региональные коллективы артистов, записывает подкасты на актуальные темы, организует конкурсы талантов.

Через проекты «Ингосстраха» и Большого театра создаётся система для перспективных танцовщиков — действующая Молодёжная балетная программа реализует новый формат продвижения артистов из регионов РФ. Она закрывает собой пробел в развитии танцовщиков, которые уже окончили хореографическое училище, но ещё не имеют опыта работы в театре. Благодаря программе участники получают шанс начать профессиональную жизнь на главной сцене страны — это уникальный опыт, который прежде был для них недоступен.

Трансформация интереса

Появление таких проектов — примета нового времени. Ещё 10 лет назад бизнесмены-меценаты преследовали в своих спонсорских проектах выраженные имиджевые и PR-интересы. Поддержка театра ради развития самого театра мировую предпринимательскую элиту мало интересовала. Сейчас ситуация изменилась: спонсоры всё чаще предпочитают оставаться в тени, давая театральному искусству свободу самовыражения в динамике, актуальной духу времени. Такой подход позволяет охватить вниманием разные области творчества: от классических оперных постановок до экспериментального балета, от театров с мировым именем до региональных площадок. При этом поддержка искусства бизнесом (в отличие от госпрограмм) не сопровождается целевым заказом — театры могут сами решать, куда направить финансирование и какие идеи воплощать.

В итоге появляется реальная возможность компенсировать пробелы, мешающие качественному развитию. Пример с Молодёжной балетной программой БТ это ярко иллюстрирует: проект помогает достроить систему отбора талантов в регионах и запустить карьерные лифты, поднимающие лучших танцовщиков на главную сцену страны. Более того, наличие подобной инфраструктуры способствует росту интереса к балету по всей России, причём это касается не только артистов, но и зрителей.

Выгода в масштабе

Что при этом получают сами меценаты? Гораздо больше, чем всеобщее одобрение и репутацию благодетелей. Большой бизнес в России перерос этап самопрезентации и заинтересован в решении более масштабных задач. Крупнейшие предприниматели РФ стремятся улучшать жизненные реалии в собственной стране и организуют поддержку тем проектам и структурам, которые могут и хотят активно развиваться. В таких условиях нынешние руководители ведущих театров всё больше походят на эффективных топ-менеджеров — они создают условия для качественной работы инвестиций (спонсорских финансов), формируют профессиональные команды и реализуют амбициозные творческие идеи. Это тяжёлая работа, требующая системности и преданности делу. Но именно она дает наилучший результат — тот, которому мы с готовностью аплодируем.