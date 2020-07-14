Россияне стали чаще умирать от болезней системы кровообращения. Специалисты связывают это с переработками, постоянными стрессами и неправильным питанием. О том, в каких регионах самая высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и как обезопасить себя от них, — в материале NEWS.ru.

По данным Минздрава, самой распространённой причиной естественной смерти в России являются болезни системы кровообращения. Согласно данным Росстата за 2018 год, по этой причине ушли из жизни 46,8% от общего числа умерших (более 856 тысяч человек).

В 2017 году на 100 тысяч населения России от болезней систем кровообращения погибало 146 человек. В 2018 году этот показатель увеличился до 147. Между тем самая высокая смертность была зафиксирована на Чукотке (270), в Карелии (262) и Псковской области (253). Самая низкая — в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год, с которыми ознакомился NEWS.ru.

При этом стоит отметить, что специалисты прогнозируют увеличение числа сердечно-сосудистых заболеваний из-за пандемии коронавируса. COVID-19 даже в лёгкой форме может спровоцировать инфаркт, инсульт или ишемическую болезнь сердца. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор медицинских наук кардиолог Владимир Хорошёв.

Основная причина, по которой трудоспособное население России умирает от болезней системы кровообращения, — низкая медико-санитарная грамотность. Молодые люди зачастую не следят за своим здоровьем, в частности состоянием сердечно-сосудистой системы. Многие не обращаются к врачу, даже если знают, что у их родственников были заболевания, которые могут передаваться генетически. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов кардиолог Андрей Кондрахин.

На развитие болезней системы кровообращения влияют переработки — люди в России зачастую трудятся больше, чем может выдержать организм. Кроме того, население страны подвержено эмоциональным нагрузкам — гражданам нужно выплачивать кредиты и растить детей в условиях трудной экономической ситуации, считает специалист. Заболевания сердечно-сосудистой системы также иногда являются следствием малоподвижного образа жизни, курения, употребления алкоголя, кофе, энергетических напитков и продуктов, которые богаты трансжирами. Последние имеют свойство откладываться на стенках артерий и забивать их, пояснил кардиолог.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одна из наиболее частых причин смерти — гипертоническая болезнь, которая характеризуется стойким повышением артериального давления. Человек, который ею страдает, может даже не подозревать о недуге. В особенности это касается молодых людей. Они редко замечают у себя повышенное давление за счёт эластичности сосудов, отмечает Кондрахин.

Также трудоспособное население России умирает от инфарктов. Они зачастую являются следствием сахарного диабета и активных физических нагрузок после рабочего дня.

На протяжении рабочего дня человек находится в напряжении и адреналиновом стрессе. Чтобы снизить риски развития инфаркта при таких эмоциональных нагрузках достаточно вечером пройтись интенсивным шагом по парку на протяжении 30 минут. Однако некоторые россияне после напряжённого рабочего дня отправляются в спортивный зал и начинают изнурять себя тренировками — качаться или проводить много времени на беговой дорожке. Из-за этого возникает перегрузка сердца, которая может привести к инфаркту из-за резкого спазма. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог

Ещё один фактор развития болезней системы кровообращения — отказ от интимных отношений. Он происходит в силу асоциальности некоторых россиян и их ухода в онлайн-сферу. Подобное половое поведение лишает человека выброса гормонов радости, вследствие чего сердечно-сосудистая система на протяжении длительного времени может находиться в состоянии напряжения.

При этом высокие показатели смертности от болезней сердечно-сосудистой системы на Чукотке кардиолог объяснил отсутствием в регионе достаточного числа больниц, а также низкой медико-санитарной грамотностью населения. Кроме того, рацион людей в этом автономном округе состоит из пищи, которая богата жиром — это может приводить к атеросклерозу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хорошие показатели на юге страны Кондрахин объяснил тем, что проживающему в горной местности человеку часто приходится ходить по наклонной поверхности. Такие физические упражнения благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Более того, передвигаться приходится в условиях нехватки кислорода. Это, по словам специалиста, приводит к улучшению циркуляции крови, что, в свою очередь, помогает снизить риски возникновения ишемической болезни сердца.

Смертность от инфаркта миокарда в России за январь – март 2020 года снизилась более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшение показателей может быть связано с тем, что в стране стал работать федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», считает главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Подразумевается, что в рамках проекта до 2024 года не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений переоснастят и дооснастят медицинским оборудованием. Кроме того, планируется разработать и утвердить 85 региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.