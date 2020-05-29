Более 177 тысяч коек развернули в России для больных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c9f4f5b8-a1c8-11ea-b33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила о том, что на данный момент в стране развёрнуто более 177 тысяч больничных коек для больных с коронавирусом.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 17 тест-систем методом ПЦР и 5 ИФА-систем на выявление антител к коронавирусу, — цитирует Голикову ТАСС.

На сегодняшний день в России зафиксировано 387 623 тысячи заболевших, От заболевания выздоровели 159 257 человек, а скончались — 4 374 пациента.

Как писал NEWS.ru, в стране тесты на коронавирус прошли более девяти миллионов человек.