Более 1,5 млн беженцев прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

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Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 1,5 млн, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, большинство прибывших — граждане ДНР и ЛНР.

По данным на утро пятницы, границу с РФ пресекли более 1,5 млн человек, включая свыше 247 тысяч детей, — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил выдать бесплатные сим-карты лицам, перемещённым с территории Украины, ДНР и ЛНР, и организовать к 1 сентября единовременную выплату всем семьям беженцев с детьми-школьниками.

Между тем стало известно, что сотрудники полиции в Москве получили установку от руководства о культурном и вежливом общении с беженцами из ДНР и ЛНР. Столичные полицейские должны максимально доходчиво и терпеливо разъяснять вопросы, связанные с получением беженцами гражданства России, а также минимизировать все протоколы на них в случае незначительности правонарушения.