Богатырь, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 29 апреля? Что происходит у Богатыря, Веселого, Григоровки, Зеленого, Каменки, Котлино, Купянска, Миролюбовки, Новоукраинки, Новоалександровки, Орехово, Покровска, Степовой Новоселки и Тарасовки?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Здесь продолжаются бои на нескольких участках, которые имеют, в основном, позиционный характер. Активно работают средства дальнего поражения. Без существенных изменений в ЛБС. Донецкий фронт. Продолжается наступление российских войск в районе Богатыря. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, периодически пытаясь контратаковать, но остановить продвижение российских войск украинцы не в силах. А вот замедлить — да. Огромное количество разнообразных дронов создают серьезные проблемы на этом и всех остальных направлениях», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Запорожском направлении идут взаимные обстрелы и бои разного уровня интенсивности.

«Отдельные попытки противника отбить лесопосадки малыми группами пехоты успеха не достигли. На Купянском направлении поступили данные о взятии нашими войсками Степовой Новоселовки, бои на подступах к которой шли длительное время. Село находится в 17 км от Купянска в „кармане“, который наши войска стараются закрыть. На севере Купянского направления Минобороны России сообщило об освобождении Каменки. Село освобождено в результате боев после форсирования нашими войсками реки Оскол. На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска ведут наступательные действия высокой интенсивности на широком фронте. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, говорить о масштабных успехах преждевременно. ВС России ведут бои в Успеновке, Котлино, вблизи Зверево, в направлении Чунишино. Восточнее Покровска идут бои на окраинах Миролюбовки. Южнее Покровска пишут об успехах ВС России в Новоалександровке и у восточной окраины Новосергеевки, на севере Котляровки и в Орехово», — сообщают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости ВС РФ

«Дневник Десантника»

На Великоновоселовском направлении в районе Новоукраинки и Зеленого Кута ВС России уничтожили два моста через реку Волчья для разрушения логистики ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«В районе Веселого продолжаем разрушать оборону противника, наносим удары артиллерией и авиацией. Также наши войска скидывают листовки с призывами сдаваться в плен над вражескими позициями у Веселого. Что подтверждает факт контроля села противником. На Северском направлении наши штурмовые группы пытаются пробить оборону ВСУ у Григоровки. Противник оттягивает силы, большая часть восточнее Григоровки в серой зоне. Также ВС РФ освободили и лесопосадки южнее. Константиновское направление. Наши войска продолжают выбивать врага с южного фланга направления. В Тарасовке продолжаются бои за северные окраины (хотя официально уже освобождена). В районе Сухой Балки наши бойцы взяли вражеский опорник северо-западнее села. В кармане между Новгородским (Нью-Йорк) и Сухой Балкой противник еще сохраняет присутствие в опорниках и блиндажах, наши дроноводы и артиллерия наносят по обороняющимися удары», — уточняют военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ситуация в Курской области 29 апреля: освобождена ли, наступление на Сумы

Почему не работает YouTube 29 апреля: замедление, шансы на присутствие в РФ

F-16 сбил Су-27 на Украине: что об этом известно, где и когда произошло