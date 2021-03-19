Bloomberg предсказывает скорое появление нового русского миллиардера

https://static.news.ru/photo/8b3e938c-8940-11eb-b6ac-96000091f725_660.jpg Денис Свердлов Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Бывший заместитель главы Минкомсвязи и экс-директор Yota Group Денис Свердлов, основавший после ухода из правительства стартап Arrival, в ближайшее время может пополнить список богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg.

Стартап Arrival основан в 2015 году, контрольный пакет принадлежит самому Свердлову. Штаб-квартира расположена в Великобритании, также есть офисы в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. Компания занимается разработкой технологий для электромобилей.

В Bloomberg отмечают , что стоимость компании, которая лишь планирует запуск производства во втором квартале 2021 года, на сегодняшний день составляет $15,3 млрд — и это вдвое выше оценки 2020 года.

Осенью издание The Wall Street Journal сообщало, что для привлечения допфинансирования стартап может провести слияние с так называемой компанией Special Purpose Acquisition Company (SPAC), которая не имеет собственного бизнеса.

Позже в Arrival сообщили, что планируют выйти на биржу NASDAQ. Компания не стала проводить традиционный IPO и для получения дополнительного финансирования в США объявила о слиянии со SPAC CIIG Merger.

42-летний Свердлов, который станет контролировать большую часть акций лондонской компании после завершения сделки, вскоре будет иметь капитал в размере $11,7 млрд, — пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что Arrival сообщала о планах начать испытания электромобилей на дорогах уже в этом году. К 2024 году компания намерена открыть 31 небольшой завод по производству своего транспорта, а прибыль предполагается начать получать гораздо раньше.

По подсчётам Bloomberg, в мире более 560 городов с населением более 1 миллион человек, и если в каждом из них появится микрозавод по производству автомобилей — специально для нужд местных жителей — эта модель может стать такой же масштабируемой, как самый известные сети ресторанов быстрого питания.

Если планы Свердлова реализуются, он станет богаче многих нынешних российских миллиардеров.

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