Биолог: оттепель может стать причиной преждевременной активизации клещей

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Длительная оттепель становится причиной преждевременного появления клещей, рассказала NEWS.ru доктор биологических наук, сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Наталья Шашина.

Ориентировочно, температура на поверхности почвы должна быть от +5 до +10 градусов, и должны стоять солнечные дни, которые прогревают почву. Тогда, в качестве экзотики, такое возможно. Обычно быстрее всего прогревается юго-западная сторона, склоны на ней. При таких условиях, конечно, речь не идёт о тысячах массовых случаев, которые бывают весной, это скорее будут экзотические, единичные случаи, — рассказывает Шашина.

При этом доктор биологических наук дополнила, что при активизации насекомых больше шансов «схватить» клеща присутствует у домашних животных (например, собак), чем у людей.

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