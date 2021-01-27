Биолог: оттепель может стать причиной преждевременной активизации клещей

Длительная оттепель становится причиной преждевременного появления клещей, рассказала NEWS.ru доктор биологических наук, сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Наталья Шашина.
Ориентировочно, температура на поверхности почвы должна быть от +5 до +10 градусов, и должны стоять солнечные дни, которые прогревают почву. Тогда, в качестве экзотики, такое возможно. Обычно быстрее всего прогревается юго-западная сторона, склоны на ней. При таких условиях, конечно, речь не идёт о тысячах массовых случаев, которые бывают весной, это скорее будут экзотические, единичные случаи, — рассказывает Шашина.
При этом доктор биологических наук дополнила, что при активизации насекомых больше шансов «схватить» клеща присутствует у домашних животных (например, собак), чем у людей.
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