«Безумный приговор»: Меркачева испугалась за осужденного Шпигеля Меркачева назвала безумным приговор Шпигелю за взятки

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Борис Шпигель

Приговор основателю фармацевтической группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю является безумным, заявила член СПЧ Ева Меркачева в Telegram-канале. Она напомнила о тяжелом состоянии бывшего сенатора, добавив, что суд проходил в СИЗО именно по этой причине.

Я вот все думаю про безумный приговор Шпигелю. А как его на этап повезут, он же вообще не транспортабелен?! Суд проходил в СИЗО именно поэтому. Все заседания были в «матросской тишине», кроме дня приговора (его Шпигель смотрел из изолятора по видеосвязи), — написала Меркачева.

В медицинских документах Шпигеля сказано, что он нуждается в паллиативной помощи, добавила правозащитница. В связи с этим она задалась вопросом, построят ли бизнесмену тюремный хоспис. Известно, что ранее Шпигель перенес две клинические смерти.

Ранее экс-сенатору назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Он и бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проходили обвиняемыми по делу о коррупции. Экс-главе региона назначили 12 лет тюрьмы. Обоих обязали заплатить штраф более 450 млн рублей.