«Безумие и агония»: Глазьев о будущем США и формировании нового миропорядка Глазьев: США начали испытывать безумие и агонию из-за нового миропорядка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Глазьев

США не могут предложить миру что-то ценное, поэтому испытывают безумие и агонию, заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, в ближайшие 40–50 лет будет идти формирование нового уклада. США же остались в одиночестве, что подтверждают реальные факты, добавил Глазьев.

То, что мы сейчас наблюдаем, — это безумие, агония. По сути, агония уходящего, старого центра, оставшегося в одиночестве после распада Советского Союза, который миру ничего не может предложить ни с точки зрения ценностей, ни с точки зрения системы управления, — отметил он.

Ядро нового уклада уже сформировалось, сказал министр. По словам Глазьева, его делят Юго-Восточная Азия и Индия, это значит, что речь идет о формировании биполярного уклада

На полях ПМЭФ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия властей США по отношению к Международному уголовному суду свидетельствуют о стремлении коллективного Запада искажать правовую практику. Она отметила, что коллективный Запад использует подмену понятий. Дипломат также напомнила, что Россия не ратифицировала Римский статут МУС и систематически не признает эту организацию из-за ее недостатков.