Беспилотник атаковал Кремль: новости СВО на вечер 3 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина минувшей ночью предприняла попытку нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА. По его словам, Москва расценивает это как теракт и попытку покушения на Владимира Путина и оставляет за собой право принять любые ответные меры. Песков добавил, что президент работает не в Кремле, а в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что атака беспилотников ВСУ на Кремль может перевести противостояние Украины и России из состояния спецоперации в состояние войны. Этот инцидент Соболев назвал прямым вызовом по отношению к России.

Он предложил наносить удары по «центрам принятия решений» после атаки на Кремль. Генерал также считает, что необходимо перекрыть путь поставки ВСУ техники через западную границу Украины.

Он подчеркнул, что праздничный парад Победы 9 мая на Красной площади ни в коем случае нельзя отменять. По его словам, необходимо принять все возможные меры для защиты от нападения беспилотников и иных видов вооружения. Он отметил, что даже после начала Великой Отечественной войны в 1941 году в Москве проходил парад.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил, что БПЛА, пытавшиеся атаковать Кремль, шли на максимально низкой высоте, прикрываясь высотными зданиями в Москве. Он не исключил, что дроны запускались с территории Подмосковья. По его мнению, после случившегося в Москве увеличат количество средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, наблюдения за воздушным пространством и уничтожения БПЛА.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в свою очередь заявил, что Киев не причастен к атаке беспилотников на здание Кремля. Никифоров отметил, что Киев сейчас тратит все военные силы на работу в зоне проведения СВО. Ситуацию с атакой на Кремль он назвал «нагнетанием перед 9 Мая».

Ближе к вечеру в Киеве была объявлена воздушная тревога. Сирена прозвучала также в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот подчеркнул, что ВСУ фактически перешли к контрнаступлению. По словам бизнесмена, активная фаза может начаться в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в свою очередь скорое наступление ВСУ и выразил надежду, что после него Киев получит самолеты из Дании.

Фото: МО Украины

Военный эксперт Александр Перенджиев выразил мнение, что ВСУ могут напасть на Приднестровье, если анонсируемое контрнаступление провалится. По его мнению, Украина может решить устроить там резню. Перенджиев добавил, что Приднестровье обладает не очень хорошим положением с точки зрения обороны.

На фоне этого украинские власти Херсона ввели 58-часовой комендантский час в городе. По словам главы местной облгосадминистрации Александра Прокудина, ровно столько времени понадобится сотрудникам правоохранительных органов для проведения работ. Комендантский час будет действовать с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.

3 мая сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По данным ведомства, покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, уточнили в ФСБ.

В пресс-службе главы парламента Крыма Владимира Константинова заявили, что подготовка покушений на крымчан со стороны Киева не стала откровением. Там отметили, что политика украинских властей выстроена на «лжи, преступлениях и убийствах». Константинов добавил, что главной целью РФ на данный момент является завершение специальной военной операции и уничтожение «нацистского режима».