Baza: в Черном море обстреляли вышку «Черноморнефтегаза»

Фото: Министерство обороны Украины

В ночь на воскресенье, 26 июня, в Черном море обстреляли вышку «Черноморнефтегаза», передает Telegram-канал Baza. По данным издания, удар был нанесен ракетой по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив пробоину диаметром порядка пяти метров. Погибших и пострадавших нет, добавили авторы публикации.

В Чёрном море обстреляна предположительно ракетой вышка «Черноморнефтегаза», — утверждает канал.

При этом издание «Политика страны» сообщило об обращении украинского оперкомандования «Юг», которое заявило об активности поисково-спасательных судов в районе.

20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском газовом месторождении. В момент удара на платформах находились 109 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были спасены пять рабочих, поиски остальных продолжились при участии Минобороны РФ.

Позже представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Украины назвали атаку «проявлением террористической сущности киевского режима». Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что спасти с буровой удалось не всех. Число жертв при этом он не назвал.