«Ажиотаж из-за страха»: журналист Кузичев про интервью Путина Карлсону Ведущий Кузичев объяснил ажиотаж Запада вокруг интервью Путина Карлсону страхом

Фото: Zuma/TASS

Ажиотаж Запада вокруг интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным вызван страхом, предположил ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев. В комментарии NEWS.ru он объяснил, что истеблишмент за рубежом боится обнародования правды, которую озвучит российский лидер.

В декабре 2021 года мы практически умоляли, чтобы они [США] обратили внимание на наши соображения касательно собственной безопасности. Но нас, как обычно, высокомерно послали. И если сейчас американцы увидят этот настоящий сюжет, а не то, чем им мозги забивают, все может измениться. Не кардинально, конечно, но по-иному будет восприниматься происходящее. На мой взгляд, весь ажиотаж из-за страха, что Путин честно расскажет, как все было, — отметил собеседник.

Кузичев добавил, что нет никакой интриги в том, что именно будут обсуждать Такер Карлсон и Владимир Путин. По его словам, они поговорят о ситуации в мире, а отдельной темой станет специальная операция на Украине. Ведущий также напомнил, что в Конгрессе США приняли первую поправку, запрещающую посягать на свободу слова и прессы.

И сейчас мы видим, какая истерика началась в Штатах, а также на Украине, после новости об этом интервью. Я думаю, они просто опасаются, что Путин спокойно и здраво, как он умеет, логично и последовательно разложит, почему Россия была вынуждена начать СВО, — резюмировал журналист.

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что в США попытаются дискредитировать Такера Карлсона после интервью с Владимиром Путиным, но политические репрессии ему не грозят. Марков отметил, что Карлсон сотрудничает с предпринимателем Илоном Маском и вместе они формируют в США «партию мира», выступая за прекращение украинского конфликта.