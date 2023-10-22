Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров

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Национальный автомобильный союз обратился к Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу и Банку России с просьбой ограничить комиссии дилеров, сообщил в Telegram-канале вице-президент союза Антон Шапарин. По его словам, организация хочет внести поправки в закон о продаже транспортных средств. В их числе ограничение комиссии за оформление кредита на уровне не выше четырех процентов.

Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены, так как касаются не только коммерческих отношений автодилера и кредитной организации, но и покупателей автомобиля, которые в конечном итоге и оплачивают эти поборы, — написал Шапарин.

Вице-президент союза указал, что в настоящий момент автодилеры взимают 9% комиссии от суммы займа, еще 10% от стоимости страховых продуктов и 5% от цены автомобиля на момент его покупки у дистрибьютора. Эти факторы приводят к значительному повышению конечной стоимости машины.

Ранее сообщалось, что самой бюджетной для чиновников отечественной машиной является Lada Granta. Ее стоимость составляет 700 тысяч рублей. При этом самыми дорогими стали Aurus Senat и Aurus Komendant, которые стоят от 40 млн рублей. Высокая цена связана с дополнительными опциями для клиентов.