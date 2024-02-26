Автомобилистам могут разрешить оплачивать штраф за парковку со скидкой Нилов: в ГД внесут проект по штрафу за неоплаченную парковку со скидкой 50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, позволяющий водителям заплатить штраф за неоплаченную. парковку со скидкой в 50%, с текстом документа ознакомился ТАСС. Такая возможность предусматривается в том случае, если автомобилист уложился в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Считаю, что нам на федеральном уровне нужно закрепить норму, в соответствии с которой предусматривается скидка на штраф в 50% за нарушение правил парковки. Это не касается правил остановки и стоянки: они уже регулируются на федеральном уровне. Речь идет именно о платной парковке, — рассказал агентству один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, в случае принятия законопроекта региональное законодательство в субъектах РФ будет приведено в соответствие с ним. Изменения предлагается внести в КоАП.

По мнению авторов документа, региональные власти устанавливают штрафы за неоплаченную парковку в размерах, являющихся «в нынешних реалиях» чрезмерно обременительными для большого числа водителей. Депутаты полагают, что принятие законопроекта улучшит материальное положение лиц, совершивших административное правонарушение.

Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что в случае парковки и перекрытия подъезда к мусорным площадкам автомобилистам в ряде регионов России грозит штраф. Он уточнил, что подобные правонарушения фиксируются регулярно по всей стране.

В свою очередь адвокат Никита Филиппов заявлял, что, если водитель передвигается по городу с грязными номерами, его могут оштрафовать. По его утверждению, когда автомобилист преднамеренно скрывает номерной знак, ему может грозить лишение права управления транспортным средством сроком до трех месяцев.