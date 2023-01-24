Автомобилистам для пересечения границы придется резервировать дату и время ТАСС: для пересечения автотранспортом границ России надо будет резервировать дату и время

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Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предусматривают предварительное резервирование для автотранспорта даты и времени для пересечения границы страны. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ, — говорится в документе.

Порядок будет включать перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории средств транспорта, которым будет позволено проехжать пункты контроля вне очереди. Кроме того, правительству предлагается предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда.

Отдельно поправки оговаривают утверждение требований к обустройству участков дорог у пунктов пропуска. Предлагается, в частности, оборудовать площадки для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами и бесплатными туалетами, а также техническими средствами, которые позволят зарезервировать дату и время пересечения границы.

Ранее стало известно, в какие страны россияне стали ездить в два раза чаще. Так, российские туристы с января по сентябрь 2022 года совершили 79 100 туристических поездок на Мальдивы и 188 500 поездок в Таджикистан. Эти показатели в два раза превышают допандемийный уровень 2019 года — 38 000 и 104 000 поездок соответственно.

Предприниматель Артем Венскель в свою очередь назвал самыми популярными местами для отдыха за границей в 2023 году Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам, как Шри Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.