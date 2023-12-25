Авиаэксперт рассказал, как новый двигатель улучшил характеристики Су-57 Авиаэксперт Пантелеев: двигатель АЛ-51 позволяет достичь сверхзвука без форсажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые двигатели АЛ-51, установленные на российских истребителях пятого поколения Су-57, позволяют достигать сверхзвуковые скорости в бесфорсажном режиме, что значительно усиливает боевые возможности машин, рассказал в беседе с LIFE.ru авиаэксперт Олег Пантелеев. Он назвал АЛ-51 первым двигателем, совершившим отрыв от четвертого поколения силовых установок сразу по нескольким параметрам.

Этот двигатель улучшает удельные показания как с точки зрения тяги, так и по расходу топлива. Один из принципиальных вопросов — это обеспечение крейсерского сверхзвука без включения форсажной камеры, что позволит быстро и скрытно выходить на рубежи применения вооружения. Это особенно важно при выполнении миссий над обширными пространствами, — отметил специалист.

По его словам, тяговооруженность нового двигателя превышает 11:1. Для сравнения: у двигателя самолета F-22 F119-PW-100 этот показатель составляет 8,96:1, а у двигателя первого этапа АЛ-41 — 9,35:1. Как подчеркнул эксперт, характеристики российской разработки остаются недосягаемыми для ВПК других стран.

По информации Ростеха, в рамках действующего контракта Министерству обороны будут поставлены 76 самолетов с новым двигателем. Начало серийного оснащения Су-57 новыми двигателями ожидается до 2025 года. Кроме того, АЛ-51 стал первым универсальным двигателем пятого поколения, одинаково эффективным в различных типах самолетов и БПЛА. На АЛ-51 смогут летать Су-57 и Су-75 Checkmate, а в бесфорсажной модификации — ударные беспилотники С-70 «Охотник».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российские Су-35 (4++) и особенно Су-57 пятого поколения — не «ровня» американским F-16. По его словам, отечественные машины превосходят F-16 по всем параметрам, начиная радиусом действия радаров, заканчивая дальностью полета ракет класса «воздух — воздух».