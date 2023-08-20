Атака ВСУ на ж/д вокзал в Курске: кто пострадал, что там сейчас

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Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске

Украинский беспилотник минувшей ночью атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В Минобороны РФ случившееся пока никак не комментировали. Сколько человек погибло и пострадало?

Что произошло ночью в Курсе 20 августа

Примерно в 03:00 по московскому времени очевидцы сообщили о громком взрыве в Курске. По словам местных жителей, они слышали «звук газонокосилки», а затем мощный хлопок в небе над городом. В районе местного вокзала появился дым. На место инцидента выехали экстренные службы.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что, по предварительным данным, ВСУ совершили атаку на Курский вокзал при помощи БПЛА. По его словам, зафиксированы небольшие повреждения фасада здания и крыши.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», — написал Старовойт.

Глава региона чуть позже заявил, что на Курском вокзале устранены основные последствия удара украинского беспилотника. По его словам, в момент взрыва в здании вокзала находились 50 пассажиров, их эвакуировали. В самом строении повреждения получили крыша, фасад и первая платформа — она временно закрыта до устранения всех последствий ударов. Старовойт добавил, что трое из пяти пострадавших направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой.

Где еще 20 августа были замечены беспилотники ВСУ

В МО РФ заявили, что украинская армия пыталась атаковать Москву с помощью дрона самолетного типа. Беспилотник был зафиксирован над территорией Ступинского района Московской области.

«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что БПЛА обнаружили средства ПВО РФ. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Затем беспилотник рухнул в безлюдном месте. В результате атаки украинской армии пострадавших и разрушений нет, сообщили в оборонном ведомстве.

«Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. <...> В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», — рассказали в Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил случившееся. По его словам, 20 августа украинский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу. Устройство было сбито силами противовоздушной обороны.

Ростовскую область пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе, беспилотники подавлены РЭБ, заявил глава региона Василий Голубев. По его данным, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска, Пострадавших и разрушений нет.

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