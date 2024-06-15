Атака ВСУ на аэродром в Ростовской области: повреждены ли истребители ВС РФ

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что во вчерашней атаке на аэродром Морозовск в Ростовской области принимали участие более 70 дронов Dragon и Splash, однако Киев пока не знает, повреждены ли российские истребители. Что об этом известно?

Что с самолетами

«Последствия очередного налета украинских беспилотников на аэродром Морозовск в Ростовской области. Удар наносился по кучке истребителей-бомбардировщиков Су-34, однако, похоже, что в момент прилета они уже отсутствовали на месте. При этом, другому беспилотнику удалось обрушить крышу, предположительно, легкого ремонтно-эсплуатационного ангара, где проходили обслуживание другие борта», — пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Авторы канала напомнили, что Киев уже неоднократно предпринимал попытки удара дронами-камикадзе по данной авиабазе.

«Одна из последних произошла в апреле и не достигла своей цели благодаря работе ПВО, другая случилась в декабре прошлого года и привела к незначительным повреждениям одного Су-34», — сообщил источник.

«Два майора» пишут, что украинские беспилотники не смогли повредить российские самолеты.

«Несмотря на недостижение противником целей по уничтожению наших самолетов ночью на аэродроме Морозовск в Ростовской области, способность ВСУ запускать вглубь нашей территории по 70 дронов единоразово, а также преодоление ими ПВО до момента подлета к аэродрому указывает на сохранение противником высокого потенциала применения этого типа кустарного средства поражения. Большие надежды возлагаются на результаты встречи министра обороны Белоусова и помощника Верховного Дюмина по вопросам поставок беспилотников воинским частям», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СУ-34 ВКС России

Как ВСУ атаковали Ростовскую область вчера, 14 июня

«Ночь украинские формирования попытались нанести очередной массированный удар по объектам в Ростовской области, включая аэродром „Морозовск“ . По официальным данным, в налете задействовали 70 БЛА, однако все они были перехвачены. Работа ПВО фиксировалась в Ростове-на-Дону и Морозовском районе, где возникли перебои с электроснабжением. Еще несколько дронов были сбиты в районе Павловки. Это не первая подобная массированная атака в Ростовской области, но самая масштабная в текущем году. Предыдущие крупные налеты были в марте и апреле, в мае же активности не наблюдалось», — передает «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что, учитывая значительные перерывы между налетами, можно предположить, что украинские подразделения накапливают дроны для каждой атаки.

«Это осложняет работу ПВО, что подтвердилось в результате нападения на Ахтубинск, где мог быть поврежден Су-57. Украинские формирования модернизируют тактику применения БЛА. В этот раз большая часть БЛА летела на низкой высоте. Впрочем, это не помешало уничтожить летящие объекты и практически не допустить повреждений на земле. Важно понимать, что подобного рода атаки не прекратятся сами по себе, сколько бы дронов не сбивали наши подразделения ПВО. Необходима работа и в сфере защиты важных объектов, и в уничтожении производственных мощностей противника», — добавил «Рыбарь».

В Морозовском районе Ростовской области пропало электричество после массированной атаки беспилотников. По данным главы региона Василия Голубева, в зону отключения попали несколько населенных пунктов. По предварительной информации, в результате атаки дронов жертв нет.

Жители Ростова-на-Дону рассказали SHOT, что вчера ночью два громких взрыва были слышны около 02:00, также в небе была видна яркая вспышка.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым», — заявили в Минобороны РФ.

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