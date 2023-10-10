Арестованный администратор Moscow Calling пояснил отношение к СВО Администратор Moscow Calling не признал вину по мотивам политической ненависти

Фото: Соцсети

Блогер Андрей Куршин

Отправленный под домашний арест по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин пояснил свое отношение к СВО, пишет RTVI. Он заявил, что не менял своей позиции с 2014 года, когда воевал на Донбассе. По совету адвоката, мужчина частично признает предъявленные обвинения по ст. 207.3, однако не согласен с пунктом «д», который подразумевает политическую подоплеку в его высказываниях. Куршин в качестве примера привел сбор и отправку помощи в зону СВО.

Я не признал вину по пункту «д» — по мотивам политической ненависти. Какая может быть ненависть, если я мобилизованным в прошлом году сбор открывал? Мы собрали почти 2 млн рублей, я напрямую у китайцев заказывал аптечку и отправлял это на фронт. А в остальной части признал, потому что формально мои действия соответствуют действующему законодательству. Они же сейчас приняли закон, что все, что идет вразрез с официальной версией Минобороны, — дискредитация. А в постах моя позиция по обстрелам больниц и дамбы действительно идет вразрез с позицией Минобороны. Мы подумали с адвокатом и решили, что «идти в отказ» здесь нет смысла, — приводит издание его слова.

Уголовное дело по статье о фейках об армии в отношении Куршина возбудили из-за двух публикаций. Его адвокат Сергей Балашов говорил, что оба поста были сделаны минувшей осенью.

Андрея Куршина задержали в Москве на Ленинградском вокзале 31 августа. Его доставили в здание столичного отдела Следственного комитета РФ. По месту жительства Куршина провели обыски. Позднее появилась информация, что Куршин признал свою вину по уголовному делу. Также он начал сотрудничать со следствием.

В начале октября в квартире администратора Telegram-канала Moscow Calling Елены Пенчук в Волгограде прошли обыски. Женщину допрашивали после того, как Куршин, будучи под домашним арестом, переписывался с ней.