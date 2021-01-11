Аналитики рассказали, сколько часов россияне работают на самом деле

Согласно законодательству России, рабочий день длится восемь часов. Однако жители страны тратят на выполнение своих обязанностей не всё отведённое время. Зачастую оно уходит не только на деловое общение и обмен опытом, но и на ненужные занятия, например, на чужие задачи, публикацию постов в соцсетях и мессенджерах, бессмысленные разговоры с другими коллегами. В результате снижается эффективность на работе. В каких регионах россияне уделяют труду больше всего времени и как повысить собственную продуктивность, выяснял NEWS.ru.
Мужчины в России в среднем в будний день тратят на работу шесть часов 27 минут, тогда как женщины — четыре часа 30 минут. С такими данными исследования Росстата касательно населения старше 15 лет ознакомился NEWS.ru.
Согласно статистике ведомства, в некоторых регионах страны жители уделяют время занятости больше остальных. В частности, мужчины трудятся дольше всего в Камчатском крае (восемь часов 16 минут), Ямало-Ненецком автономном округе (восемь часов шесть минут) и в Московской области (семь часов 54 минуты). Тогда как минимальное время они работают в Республике Тыва (три часа 28 минут), Ингушетии (четыре часа девять минут) и в Чечне (четыре часа 53 минуты).
В свою очередь, женщины уделяют больше всего времени работе на Чукотке (семь часов 10 минут), в Магаданской области (шесть часов 39 минут) и в Ямало-Ненецком автономном округе (шесть часов 17 минут). Меньше всего представительницы слабого пола трудятся в Чечне (два часа семь минут), Ингушетии два часа 33 минуты) и в Карачаево-Черкесии (два часа 43 минуты).
В Москве мужчины и женщины работают в будний день больше, чем в среднем по России — по семь часов 23 минуты и пять часов 21 минуту соответственно.
Таким образом, россияне тратят на работу разное количество времени в зависимости от региона. Однако эти цифры не всегда прямо пропорциональны продуктивности. Так, результативный двухчасовой труд человека порой приносит компании больше пользы, чем имитационный 10-часовой, рассказала NEWS.ru профессор Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова.
Вместе с тем, по её словам, когда из номинальных восьми рабочих часов сотрудник уделяет труду непосредственно около пяти — нормальная ситуация. Оставшееся время затрачивается на размышление, обмен опытом, наблюдение, другие формы делового общения с коллегами, а также отдых.
Чтобы сделать труд более продуктивным, Яхонтова рекомендует планировать своё время и правильно расставлять приоритеты в работе. Нужно планировать не только на короткий период то, чем вы будете заниматься в течение дня или недели, но и на более длительный, например, на год.
Однако правильно расставлять приоритеты — это ещё и способность не «распыляться», переключаясь с одной задачи на другую. Именно при таком поведении сотрудник в наибольшей степени теряет время, работая непродуктивно. Впрочем, как и при попытках выполнять сразу несколько задач одновременно.
Ещё одно направление для повышения своей эффективности — это выстраивание правильных отношений с коллегами, при которых сотрудник сможет избегать манипуляций со стороны окружающих. Манипуляции, порой даже неосознаваемые, направлены на то, чтобы использовать человека в своих целях, а именно его время, компетенции. Умение сказать «нет» манипулятору и способность уклониться от навязываемых ролей очень помогают разумно использовать рабочее время по его прямому назначению.
Один из главных «бичей» высокой продуктивности на рабочем месте — зависимость от сёрфинга в интернете, социальных сетей и мобильных игр, отметила Яхонтова. В последнее время даже появились фобии, связанные с зависимостью от гаджетов. Так, увеличивается количество людей, которые испытывают беспокойство, если каждые две-три минуты не проверяют сообщения в мессенджере.
Отказ от этой привычки не только освободит время для работы, но и будет способствовать общению в реальном мире с коллегами. В свою очередь, такая коммуникация улучшит отношения с рабочим окружением и может способствовать повышению эффективности.
Кроме того, эффективность снижают непродуктивные «совещания». Сказывается и бюрократизированность процессов, при которых сотрудники заполняют множество отчётов, и у них остаётся мало времени на работу.
Трудоголизм не лучше лени
При выполнении рабочих обязанностей людям стоит помнить принцип Парето, согласно которому 20% усилий дают 80% результата. Для повышения эффективности следует делать свою работу не хаотично, а концентрироваться на задачах, которые дадут максимальный результат, где наиболее вероятен позитивный и быстрый исход, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.
По его словам, зачастую человеку мешает эффективно трудиться отсутствие интереса. Если сотрудник не чувствует мотивацию, у него появляются прокрастинация, лень и оттягивание рабочего момента. Чтобы решить эту проблему, можно найти что-то интересное в том, чем ты занимаешься, и взглянуть на работу как на способ повысить свои навыки.
Однако в стремлении стать эффективными люди могут посвящать работе слишком много времени. В таком случае нужно обратить внимание на другие сферы жизни и вернуть утраченный баланс.
За трудоголизмом зачастую скрывается нежелание идти домой, например. У людей могут быть плохие отношения или какие-то страхи быть неуспешными. То есть нужно анализировать, что стоит за твоим трудоголизмом. И самому для себя понять, что у тебя есть много сфер в жизни — работа, любовь, секс, здоровье, личное развитие. Если человек полностью погружён в работу, у него, скорее всего, страдают другие области жизни. Человеку надо осознать, что они тоже важны. И работать надо ровно столько, сколько работа помогает всем областям жизни развиваться.
Чтобы стать продуктивнее в своей профессиональной области, необходимо следовать принципу «не можешь работать больше — работай умнее». Кроме того, во время выполнения своих обязанностей нужно постоянно задавать себе вопрос «как это можно сделать лучше?», добавил психолог.