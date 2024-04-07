Александр Маршал спел для десантников в зоне СВО

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Александр Маршал

Заслуженный артист России Александр Маршал провел концерт для ивановских десантников в зоне спецоперации. Музыкант исполнил свои песни и пообщался с военнослужащими, передают «Известия». Артист напомнил, что сам когда-то был военным, а «бывших военных не бывает», и потому он выступает перед родной аудиторией.

Военнослужащие тепло встретили музыканта и долго аплодировали каждой песне. По окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с Александром Маршалом.

Это не концерт, а то, что я считаю своим долгом. <...> Когда мне говорят, что есть возможность поехать, всегда еду. Я просто боготворю ребят, перед которыми выступал, и желаю, чтобы они вернулись живыми, с победой, — сказал исполнитель.

Ранее солистка советской группы «Мираж» Светлана Разина критично отозвалась о концертах, которые ее коллеги проводят в зоне боевых действий на Украине. По словам певицы, в действиях таких артистов нет героизма, а проведение подобных мероприятий является дурью. Разина призналась, что и ей предлагали выступить перед военными России, но она отказалась.

Среди артистов, которые посещали зону СВО с концертами, стали SHAMAN, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Александр Маршал и другие исполнители. Бывший участник рок-группы «Парк Горького» рассказывал, что выступает в Донбассе с 2014 года.