Агроном напомнил россиянам о смертельной опасности навоза Агроном Воробьев: в свежем навозе могут содержать бычий цепень и сальмонелла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В свежем навозе могут находиться различные болезнетворные, в частности бычий цепень и сальмонелла, которые представляют смертельную опасность для человека, рассказал NEWS.ru агроном Михаил Воробьев. По его словам, свежий навоз часто вывозят и сваливают в овраг, а далее он может попадать в реки, озера и пруды. Агроном отметил, что человек может заразиться, хлебнув воды из при купании в реке или при попадании в глаза.

С фекалиями выходят различные болезнетворные: и бычий цепень, и сальмонелла, и Бог знает что. Иногда свежий навоз просто куда-то сваливают или вывозят в овраг. Идут талые воды и все выносится в реки, озера, пруды. Если навоз не перепревший, все вредные организмы могут попасть в организм человека, если, например, это попало в речку. Попало в глаза, воды хлебнул и пошло заражение. Это опасно, — сказал Воробьев.

Агроном считает, что штрафы до 600 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом касаются не дачников, а крупных производителей, в основном тех, кто разводит свиней и кур. Воробьев добавил, что они должны продумать, куда будут девать свои отходы. Агроном напомнил, что навоз для удобрений должен простоять два-три года, и за это время превратиться в перегной.

Свежий навоз — довольно опасная субстанция. Если ее использовать как удобрение, тогда смешивать с опилками и соломой и простоять два-три года. За это время навоз превращается в перегной, в нем погибают все болезнетворные возбудители болезни, — рассказал Воробьев.

Ранее Воробьев заявил, что талый снег полезен для растений и помогает избежать повреждений луковичных культур из-за мороза. По его словам, с весной наступает начало земляных работ для огородников и садоводов, поэтому талый снег может благоприятно повлиять на подготовку к дачному сезону.