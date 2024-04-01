Адвокат рассказал, что грозит снабжавшим террористов из «Крокуса» боевикам Адвокат Багатурия: задержанным в Дагестане боевикам грозит до 30 лет тюрьмы

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ России обнаружили огнестрельное оружие при обыске квартиры одного из подозреваемых в подготовке теракта в Республике Дагестан

Задержанным в Дагестане боевикам, которые участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла», по совокупности преступлений грозит до 30 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, им также могут вменить незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Багатурия выразил сомнения, что суд примет решение о пожизненном заключении.

Я думаю, здесь будет идти речь о совокупности преступлений: статьи 205.1, 205.3, 205.4 и 205.5. Плюс незаконное хранение оружия и возможно незаконное хранение взрывчатых веществ. По совокупности этих преступлений им может грозить до 30 лет лишения свободы. Скорее всего, речи о пожизненном не будет, потому что не являются непосредственными исполнителями террористических актов, — считает Багатурия.

О поимке нескольких боевиков в Дагестане стало известно накануне, 31 марта. Позднее источник сообщил, что двое из задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане оказались выходцами из Средней Азии. По данным ФСБ России, задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла». Кроме того, они планировали нападения на другие общественные места. После совершения теракта задержанные намеревались покинуть территорию РФ.