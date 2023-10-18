А креста-то нет: почему все возбудились из-за новой 1000-рублевой купюры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нумизматы, как и все коллекционеры, — взрослые дети. Все, что происходит вокруг темы денег, точнее, монет и банкнот, вызывает их интерес. Не то что у простых обывателей. Но бывают моменты, когда взгляды и тех и других совпадают. И все мы с любопытством изучаем купюру с одной только целью — рассмотреть, где именно, как говорят в народе, «лажанулся» художник. Мы же любим наблюдать со стороны за маленькими сенсациями. И вот она! Центробанк останавливает выпуск новой 1000-рублевой купюры. Причина кроется якобы в изображении одной из религиозных святынь.

Но обо всем по порядку. Как известно, выпуск новых купюр призван защитить нас от других «художников». Тех, что освоили подделку старых банкнот. Выбор тематики для оформления новой купюры — это своего рода культурно-просветительская миссия. Бумажные деньги с изображенными на них российскими памятниками истории и культуры ценны не только своим номиналом, но также познавательностью и эстетикой.

Креста нет уже давно

На этот раз новая 1000-рублевая купюра призвана поведать нам о достопримечательностях Приволжского федерального округа, Нижнего Новгорода и Казани.

Итак, на лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На обороте — Казанский музей истории государственности татарского народа, а также знаменитая «падающая» башня Сююмбике.

Не секрет, что Музей истории татарского народа расположился в здании бывшей Дворцовой церкви, построенной в XVII в. В 1918 году Дворцовая церковь была разграблена. Вероятно, тогда же исчез с купола и православный крест. По факту сегодня его место занимает некий небольшой шар, который может символизировать все что угодно или не символизировать ничего. В то же время на соседствующей башне Сююмбике установлен религиозный символ — полумесяц. На эту несправедливость и обратили внимание в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Хотя какая же тут «несправедливость», если художник перенес на эскиз именно то, что сейчас все видят по факту? Может быть, несправедливость в том, что здание бывшей церкви занимает музей? Неважно, какой. Или почему бы не установить крест на здание, чтобы иллюстрация совпадала с действительностью? Думаю, что упрекать автора рисунка на банкноте в том, что он не «дорисовал» крест, — то же самое, что попенять ему, что не «убрал» полумесяц на символе Казани — башне Сююмбике.

Все это тонкие, если не сказать болезненные, темы. Но вот какое недоумение возникает в этой связи. Если есть потребность вносить в дизайн денежных купюр изображение религиозных объектов, то почему бы на стадии создания не согласовывать эскизы с церковными представителями, в данном случае с Московским патриархатом. Не исключаю, что здесь предложили бы альтернативную православную святыню.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отдайте деньги нумизматам

Центробанк дал обещание доработать дизайн новой 1000-рублевой купюры. Боюсь даже предположить, как именно. Между тем большинство пользователей социальных сетей интересует другой вопрос. Самый что ни на есть денежный. А именно, как говаривал незабвенный Иван Васильевич Бунша: «За чей счет этот банкет?»

Хотя, возможно, все расходы можно будет компенсировать. Например, продать «негодные» купюры нумизматам. Уж они-то будут с азартом гоняться за «бракованными» банкнотами. Ну как дети, ей Богу!

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