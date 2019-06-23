https://static.news.ru/photo/c8b98d36-957f-11e9-a27c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Исследование показало присутствие бактерии золотистого стафилококка на 40% гаджетов, принадлежащих бразильским студентам-медикам.

Учёные университета Сан-Паулу проверили телефоны у сотни человек и выяснили, что чаще всего опасная бактерия встречалась на аппаратах, принадлежащих учащимся сестринского отделения, так как они больше физически взаимодействуют с больными. Опасность заражения таким образом распространяется как на врачей, так и на пациентов, пишет Naked Science .

Отмечается, что из выделенных бактерий 85% имели резистентность к антибиотику пенициллину, а 50% имели способность «прилипать» к чему угодно. Кроме того, они обладали набором генов, отвечающих за антибиотикоустойчивость и лучшее крепление к поверхности.

Как уже писал News.ru, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны найти баланс между доступностью антимикробных средств и замедлением роста резистентности микроорганизмов к ним. Некоторые из антибиотиков, считает врач, надо резервировать для наиболее трудных в лечении инфекций.