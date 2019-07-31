https://static.news.ru/photo/ef9ac448-b400-11e9-8851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tan Kaixing/Xinhua

Синоптики предупреждают, что новый тайфун может обрушиться на Приморье 12–13 августа.

Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что «Випа» может пройти по траектории «Данаса» через Жёлтое море, Корейский полуостров, Владивосток и Находку. О прямой угрозе, если прогноз подтвердится, власти и службы жизнеобеспечения региона будут предупреждены заранее, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, добравшийся до Приморского края тайфун «Данас» принёс за ночь месячную норму осадков. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал, что критерий опасного явления — выпадение более 60 миллиметров осадков за определённый промежуток времени — достигнут во Владивостоке, Преображении, Барабаше и Посьете.