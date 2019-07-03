В России предлагают реконструировать реки в каскады водохранилищ. О необходимости этого говорят масштабные разрушения в Иркутской области от наводнения, а также казус с обмелением Волги. Соответствующее обращение (есть в распоряжении News.ru) председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину.

В документе отмечается, что в стране до сих пор по сути отсутствует управление речными водами через воздействие на расходно-уровенный режим рек через водохранилища и их системы. А водохозяйственная гидротехническая работа государства по-прежнему подменяется «прогнозированием», «заблаговременным оповещением» населения и далее неизбежной «ликвидацией последствий».

Вместе с тем, прогнозы зависят от множества факторов и рассчитываются на основе вероятностей. Поэтому несоответствие реального паводка прогнозному совершенно закономерно.

Так, Волга могла обмелеть из-за того, что в этом году, основываясь на прогнозах, сделали предполоводную сработку водохранилищ и рыбохозяйственный попуск. Но реальный объём половодья оказался меньше прогнозного, а заполнить водохранилища оказалось нечем.

С другой стороны, высокие паводки, подобные которым в настоящее время наблюдаются в Иркутской области, также «прогнозируют», а население о них «заблаговременно оповещают». Однако наводнения всё равно возникают, а население терпит ущерб и убытки. Происходит это исключительно потому, что отсутствуют способные вместить избыточную воду водохранилища, подчёркивает эксперт.

По словам Крупнова, в России единственным средством защиты от наводнений официально считается обвалование подверженных наводнениям территорий дамбами. Тогда как эти гидротехнические сооружения не только не защищают от наводнений, но нередко усугубляют их последствия.

Стране при обилии и чрезвычайной неравномерности распределения в ней вод необходимы, в первую голову, многочисленные водохранилища, а не прогнозы гидрологических явлений... Именно, пора, наконец, вернуться к начатым когда-то реконструкции рек в каскады водохранилищ и сооружению межбассейновых судоходных соединений, к развитию охватывающей всю страну системы глубоководных коммуникаций с попутным использованием водной энергии и решением практически всех существующих водных проблем (Единая речная система России, ЕРСР), — говорится в обращении.

Для объединения управления водным хозяйством России и реконструкции рек предлагается создать Министерство внутренних вод и речных путей сообщения, в которое бы вошли бассейновые структуры Минприроды и Минтранса, все имеющиеся в стране водохранилища, гидротехнические сооружения и гидроэлектростанции.

Предлагаемые меры могут стать основой долгосрочного государственного плана реконструкции речной сети, рассчитанного на 60-80 лет.

Пока этого нет, для немедленного принятия мер следует образовать Правительственную комиссию по реконструкции рек, полагает Крупнов. А для оперативного появления координационного центра — межведомственную рабочую группу по проблемам рек и водохозяйственной деятельности при главе администрации президента России.

Ввиду необходимости коррекции российского водного законодательства, принципы комплексного регулирования поверхностных вод России должны быть зафиксированы законодательно ― в виде особого закона, или же как дополнение к Водному кодексу ― «О комплексной реконструкции речных систем Российской Федерации», — добавил председатель набсовета в беседе с News.ru.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Он также отметил, что учёными Института демографии, миграции и регионального развития подробная программа реконструкции российских рек в виде Речной доктрины была предложена ещё в 2015 году.

С 25 по 29 июня в западных, центральных и южных районах Иркутской области прошли очень сильные и продолжительные дожди. Они стали причиной паводка.

Вышедшая в конце июня из берегов река в городе Тулун Иркутской области прорвала дамбу, которую построили в 2008 году. Бывшие в то время мэр города Николай Пивень и директор предприятия «Ремонт зданий и сооружений» Николай Болотов рассказали, что что дамба спасет Тулун от наводнений на 100 лет. Как сообщила 2 июля дежурная Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Тулуна, оперативные службы заранее предупреждали администрацию города о повышении уровня воды. Однако указывали подъём до 11 метров, в то время как вода поднялась до 14 метров.

Представитель экстренных служб Иркутской области рассказал 2 июля, что около 10,1 тысячи жилых домов оказались в зонах подтопления, по уточненным данным, на территории шести районов Иркутской области. В зданиях проживают почти 33 тысячи человек, в том числе 7,9 тысячи детей. В зонах паводка также оказались 49 социально значимых объектов и 6,8 тысячи приусадебных участков. Были повреждены 13 автомобильных мостов и подтоплены 17 участков автодорог.