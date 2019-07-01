https://static.news.ru/photo/0e4b60fe-9c42-11e9-aefa-fa163e074e61_1024.jpg Анапа Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Запрет на купание введён на пляжах Анапы. Причиной послужили сильный шторм и возникшее после него мощное донное течение, тягун.

Он, как правило, начинается на мелководье и направлен от берега. Поток воды бывает настолько сильным, что способен унести человека в открытое море, сообщает издание « Анапское Черноморье » со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Скорость тягуна порой составляет от 1,5 до 2,5 м/c. Справиться с таким потоком практически невозможно. Поскольку ширина донного течения чаще всего небольшая, спасатели советуют переплывать его, гребя вдоль береговой линии.

Ранее News.ru сообщал, что кампания по изъятию животных у нелегальных курортных фотографов началась в Анапе. В ходе первого рейда специальная комиссия изъяла попугая и двух обезьян. По словам мэра Анапы Юрия Полякова, они будут помещены в зоопарк, где получат должное внимание и заботу. Толчком к созданию комиссии по пресечению деятельности фотографов, использующих животных, послужили многочисленные жалобы жителей и гостей города-курорта.