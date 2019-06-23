Мусорная реформа, начатая в России в 2019 году, идёт медленными темпами в десяти субъектах федерации. Их руководители приглашены на встречу с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, которая пройдёт на следующей неделе.
В числе отстающих оказались: Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский край, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области. Именно из этих регионов в Минприроды поступает наибольшее число жалоб от граждан, сообщает
Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос о мусорной реформе. По его словам, эта проблема должна быть решена оперативно, а результаты мусорной реформы россияне должны почувствовать уже сейчас. Российский лидер также пообещал взять под личный контроль реализацию данного проекта.