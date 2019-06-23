https://static.news.ru/photo/8d9c43d2-9530-11e9-89e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fachrul Reza/ZUMAPRESS.com/Russian Look/Global Look Press

Мусорная реформа, начатая в России в 2019 году, идёт медленными темпами в десяти субъектах федерации. Их руководители приглашены на встречу с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, которая пройдёт на следующей неделе.

В числе отстающих оказались: Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский край, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области. Именно из этих регионов в Минприроды поступает наибольшее число жалоб от граждан, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос о мусорной реформе. По его словам, эта проблема должна быть решена оперативно, а результаты мусорной реформы россияне должны почувствовать уже сейчас. Российский лидер также пообещал взять под личный контроль реализацию данного проекта.